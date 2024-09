BAGNO DI GAVORRANO – Ha una data il recupero della sfida fra Follonica Gavorrano e Livorno. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che la gara valida per la prima giornata di andata del campionato Serie D 2024/25, verrà disputata mercoledì 18 settembre 2024 con inizio alle 15, allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

La società Us Follonica Gavorrano ricorda che a breve sarà aperta la prevendita dei biglietti sul circuito CiaoTickets.

Per questo evento è prevista la vendita con il Biglietto Nominativo. Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. Questo varrà sia per gli spettatori ospiti che per i locali. La prevendita terminerà inoltre martedì sera alle 19 e i biglietti acquistati online in prevendita hanno un costo di 10 euro. Per i biglietti acquistati allo sportello il costo invece è di 15 euro.

I residenti in provincia di Livorno potranno accedere al solo settore ospiti. Il settore locali è riservato ai residenti in provincia di Grosseto.