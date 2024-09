GROSSETO – La Lilt Aps Ets di Grosseto nel quadro delle iniziative per la prevenzione terziaria (assistenza e sostegno a chi ha vissuto l’esperienza del tumore) sta realizzando il progetto “Ben Essere“, una serie incontri gratuiti di gruppo per cancer survivors.



Gli incontri si svolgeranno nel mesi di novembre e dicembre 2024, coordinati dalla dottoressa Lilia Enei, psico-oncologa della Lilt Grosseto che si avvarrà della collaborazione di altri professionisti.

Il programma degli incontri:

7 novembre ore 17.00-18,30: Condividere emozioni per ripartire insieme

14 novembre ore 17.00-18,30: Training autogeno per il corpo e per la mente

21 novembre ore 17.00-18,30: Yoga consapevole per affrontare il dolore con gentilezza

28 novembre ore 17.00-18.30: Il cibo nutre il corpo e cura la salute

5 dicembre ore 17.00-18,30: Artisteggiando: creatività in azione

12 dicembre ore 17.00-18,30: Cosa porto con me … conclusioni di un piccolo percorso

Spazio “Ben-Essere” è una attività promossa in collaborazione con il coordinamento regionale Lilt toscane. Si avvale della consulenza del centro per la riabilitazione oncologica (Cerion) della Aplilt/Firenze Ispro).

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per accedere è sufficiente avere la tessera di iscrizione alla Lilt.