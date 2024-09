Grosseto – Per il Circolo Pattinatori Grosseto 1951, a dodici giorni dall’inizio della preparazione, è il momento del primo test stagionale. Il quintetto biancorosso allenato da Massimo Mariotti parteciperà venerdì, 13 settembre, al 2° Torneo Città di Grosseto, organizzato dalla società del presidente Stefano Osti sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. In campo la “Big Red Machine” grossetana, il Sarzana Hockey, una delle big di serie A1, e lo Scandiano, allenato da un grande della storia del Circolo Pattinatori, Enrico Mariotti. In scaletta ci sarà dunque un affascinante derby in famiglia. Enrico ha messo in piedi una squadra giovane che punta ai vertici di A2, Massimo, con gli arrivi di Fongaro, Barragan, Sillero e Cairo punta a una tranquilla salvezza, proiettata al futuro.

Un appuntamento che per la squadra del Cp sarà un primo esame al lavoro svolto in queste due settimane, mentre per gli appassionati è la possibilità di vedere finalmente all’opera i nuovi arrivati, che dal 12 ottobre terranno alto il nome della città nel campionato di serie A1. I ragazzi di Mariotti debutteranno sulla pista di Giovinazzo, mentre sabato 19 ottobre è previsto l’esordio casalingo contro l’Ubroker Bassano.

«In queste prime due settimane di lavoro – dice mister Massimo Mariotti – ci siamo concentrati soprattutto sull’aspetto fisico della preparazione. E’ prematuro quindi parlare di rotazioni e tattica. Saranno comunque due gare che mi serviranno a conoscere le caratteristiche dei ragazzi e le loro attitudini».

La formula del triangolare ricalca quella della prima edizione, disputata il 25 settembre 2023 e vinta dal Follonica, a spese di Grosseto e Viareggio: quindici i minuti a tempo.

Il programma del triangolare: ore 18 Sarzana-Scandiano, 19,30 Scandiano-Cp Grosseto, 21 Cp Grosseto-Sarzana.

Al termine della manifestazione si svolgeranno le premiazioni delle tre formazioni partecipanti; prevista anche la consegna del premio Marco Mariotti al miglior giocatore del torneo. Al miglior marcatore andrà invece il premio intitolato a Roberto Guerrini, il presidente onorario scomparso lo scorso 18 marzo.

La rosa del Circolo Pattinatori 1951: portieri Filippo Fongaro, Gabriele Irace; esterni Stefano Paghi, Pablo Saavedra, Gaston De Oro, Alberto Cabiddu, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti, Gabriel Cairo, Mattias Sillero, Francesco Barragan.