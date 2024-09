GROSSETO – Un prestigioso successo organizzativo per l’Ordine degli Ingegneri e per la Uisp di Grosseto che hanno organizzato le fasi finali dei campionati nazionali di calcio a 8 e calcio a 5 over 50 riservate agli ingegneri. Tanti atleti da tutta Italia sono giunti in Maremma a caccia del titolo: nel calcio a 8 ha vinto Brescia, che ai supplementari è riuscito a imporsi su Potenza per 5-3. Nel calcio a 5 over 50, torneo ospitato interamente nei campi Uisp di viale Europa, Napoli ha conquistato il trofeo, piegando 5-1 Brescia; 11 le formazioni in campo.

“Le sedici squadre del calcio a 8 – ricorda Massimo Ghizzani, vicepresidente Uisp Grosseto e organizzatore della manifestazione – hanno invece giocato in contemporanea su quattro campi: Casa Mora, Roselle, Corte degli Ulivi e Grosseto (impianto di via Australia). E’ stato un impegno importante per la Uisp, per i dirigenti e gli arbitri, sia in questa fase finale che nella prima fase che a giugno aveva portato molte più squadre in Maremma. Ma l’impegno è stato ripagato da un ottimo risultato e dalla certezza che questo evento ha rappresentato una bella vetrina per la Maremma, con tanti ingegneri in visita assieme ai familiari”.

Anche nel calcio a 11 ha vinto Napoli, che ha superato in finale 2-1 Latina; sedici le squadre in campo nella fase finale.

“Siamo orgogliosi ed emozionati per aver organizzato un evento così importante – afferma Enrico Romualdi, presidente dell’ordine degli ingegneri – che ha visto 46 ordini impegnati nelle due fasi a Grosseto e tanti professionisti uniti in un momento ricreativo. Abbiamo rappresentato la nostra città a 360 gradi, e abbiamo fatto un’ottima promozione del territorio portando numerosi colleghi in tutta la provincia, non sono con il calcio, ma anche padel, podismo, ciclismo e vela, quest’ultima che si è arricchita di contenuti di legalità e inclusività”.