GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per giovedì 12 settembre alle 14.30.

Prima della trattazione degli argomenti di cui all’allegato elenco interverranno brevemente, nell’ambito del progetto Bella Storia, le dottoresse Assunta Esposito, presidente del centro antiviolenza Elisabetta Fiorilli “Tutto è Vita” e Sabrina Gaglianone, presidente dell’associazione Olympia de Gouges.

Di seguito le proposte che saranno trattate:

– Comunicazioni istituzionali

– Comunicazione verbale seduta del 30 luglio 2024 – presa d’atto

– Conferimento civica benemerenza a Sergio Bronchini

– Progetto reboot med “L’anello della biodiversità tra mare, terra e palude: la riserva naturale Diaccia Botrona e Porta Casa Rossa Ximenes” // memorandum di intesa per la messa in valore responsabile della riserva naturale regionale Diaccia Botrona

– Mozione “Avvio studio di fattibilità ed indirizzo di lavori di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla riqualificazione dei parchi cittadini, in primis parco di via Giotto”, presentata dalla consigliera Capone (Pd)

– Ordine del giorno “Treni e viabilità”, presentato dal consigliere Gabbrielli (Forza Italia-PPE)

– Ordine del giorno su secondo robot chirurgico in dotazione all’Ospedale Misericordia, presentato dal consigliere Baldi (Lista Vivarelli Colonna Sindaco)

– Ordine del giorno ad oggetto “Ius scholae – proposte di legge in tema di cittadinanza: legge n. 91 del 1992”, presentato dai gruppi consiliari Pd e Grosseto città aperta

– Interrogazione “Concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo”, presentata dal consigliere Bartolini (Pd)

– Interrogazione sulla installazione di dissuasori di velocità nel viale Stati Uniti d’America, presentata dalla consigliera Buggiani (Pd)

– Regolamento comunale per l’erogazione di contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni ai sensi della l.r.t. n. 47/1991 ed al r.r.t. di attuazione n. 11/r/2005

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw