GROSSETO – E’ finita con quarto posto la parentesi con la Nazionale olandese under 23 per l’esterno centro del Bbc Grosseto New Energy Rushenten Tomsjansen, nella prima fase del Mondiale in Cina. L’ex Dodgers è stato schierato all’esterno destro del manager Sidney De Jong nella gara, valida per il gruppo B, persa con Venezuela per 10-9, e ha chiuso a 1/3 con due punti battuti a casa, al secondo e al quinto.

Classe 2001, Tomsjansen ha chiuso a 0/3 nella gara vinta dagli orange per 7-5 contro Taiwan. Gli orange hanno perso con Korea (4-1) e Nicaragua (1-0), prima di chiudere il girone eliminatorio con una vittoria contro il Sudafrica (11-2). L’esterno destro biancorosso, numero nove e numero sei del line up, nelle ultime due uscite ha chiuso a 0/3 e 0/4. Dopo quattro incontri disputati è a 077 di media (1/13). Da mercoledì inizierà il girone di consolazione, con l’Olanda che partirà da 2-0.