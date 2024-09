ORBETELLO – E’ senza soste la stagione sportiva del pilota Alex Innocenti. Dopo le emozioni e le soddisfazioni della Handy Bridgestone Cup, il paratleta orbetellano prenderà parte alla prestigiosa competizione di endurance 6 Heures Moto, il prossimo 22 settembre. Location dell’evento è il centenario circuito di Spa-Francorchamps, nella parte meridionale del Belgio, con le sue diciannove curve per 7004 metri di lunghezza.

Con Innocenti altri due piloti: Umberto Troisi, classe 1983, e Lorenzo Picasso, del 1998. Tutti e tre appartengono al Team Materia e competono regolarmente nei Campionati italiani ed europei per disabili, sfidandosi su alcuni dei circuiti più iconici del mondo, ma con la partecipazione in Belgio hanno già firmato un record da applausi: è la prima volta in cui un team interamente composto da piloti disabili prende parte ad una competizione Endurance di motociclismo. A chiudere lo staff, il team manager e capotecnico Luca Scassa e il team coordinator Federica Annoni e il capotecnico

Il team correrà su moto appositamente adattate da Punto Moto Corse, grazie ai prototipi realizzati da Materia Racing Parts, un’azienda fondata nel 2016 da Luca e nata proprio da questa collaborazione e dalla passione per le corse, con l’obiettivo di progettare e produrre componenti innovative per le moto da competizione. Oggi, l’azienda si distingue anche a livello internazionale nel settore automotive, offrendo soluzioni all’avanguardia per il mondo delle corse e non solo.