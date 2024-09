GAVORRANO – Il tanto atteso Trofeo dello Scalatore va a sorpresa al corridore della Tuscany Go Wellness Benedetto Fattoi che regola in volata ristretta Giacomo Colonna e Giovanni Fortunati (foto Malarby). La manifestazione di ciclismo amatoriale targata Uisp porta sempre la firma del Team Marathon Bike e Avis Gavorrano & Scarlino con il patrocinio e contributo economico del Comune di Gavorrano, ed è valida anche come prova del “Corri in Provincia Uisp”; in più sono state assegnate le maglie di campione nazionale Ordine ingegneri.

Inizio alle 9.30 di domenica mattina, a Gavorrano. Previsioni meteo non incoraggianti, ma poi alla fine si sono presentati alla partenza 76 corridori che sin dai primi metri non si sono risparmiati nel darsi battaglia nei sette giri del tracciato gara. Non poteva essere altrimenti che dopo scatti e contro scatti alcuni corridori trovassero la fuga buona. Così è stato quando al quarto giro Marco Solari, Giacomo Colomba Marco Mariottini e il vincitore Benedetto Fattoi riuscivano a sganciarsi ed arrivare ai piedi della salita di Filare con una cinquantina di secondi sul gruppo. Poi è successo di tutto con Giovanni Fortunati e Francesco Bacci che con il passare dei metri recuperavano lo svantaggio su Marco Solari e Marco Mariottini ma non sul il fortissimo ingegnere di Genova Giacomo Colonna e Benedetto Fattoi. Senza storia la volata imperiosa del ragazzo di Bonconvento che non lasciava scampo a Giacomo Colonna. Al terzo posto Giovanni Fortunati.

Alle premiazioni a rappresentare il Comune di Gavorrano, il vicesindaco Daniele Tonini, per l’Avis di Gavorrano & Scarlino era presente il presidente Alessandro Ciacci, per la Uisp il presidente Sergio Perugini e per finire Leonardo Saletti che ha rappresentato l’ordine degli ingegneri di Grosseto. Fattoi succede a Giuseppe Demma che vinse la classifica dello Scalatore anno scorso. Questi i migliori corridori arrivati dal quarto posto proprio dinanzi alla sede dell’Avis di Gavorrano: Francesco Bacci, Federico Verrazzani, Cesare Macchi, Adriano Nocciolini, Simone Zugarini, Andrea Amorevoli, Luca Vagini, Marco Mariottini, Simone Ghio e Andrea Lai.