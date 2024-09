GROSSETO – L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del secondo lotto della ciclopista tirrenica riguardante l’attraversamento del Canale San Leopoldo tramite il ponte Fiumara, situato a Marina di Grosseto.

Il progetto rappresenta un passo fondamentale verso il completamento di un’infrastruttura strategica che garantirà a Marina un collegamento a 360º con le altre zone del nostro territorio, favorendo l’integrazione della località nella rete ciclabile della Toscana. Con un investimento di circa 2 milioni di euro, l’iniziativa si colloca all’interno di un piano di infrastrutture sostenibili che non solo migliorerà la mobilità ciclistica, ma permetterà anche di potenziare l’attrattività turistica di Marina di Grosseto.

Grazie a questa nuova infrastruttura, la località balneare sarà finalmente collegata in modo ottimale al resto della ciclopista, offrendo ai residenti, ai turisti e agli appassionati di ciclismo un percorso sicuro e accessibile. Questo intervento non solo incentiverà il cicloturismo, ma rappresenterà un’opportunità per promuovere la bellezza naturale e culturale del territorio, sostenendo uno sviluppo turistico ed economico più sostenibile.

“Questo secondo lotto – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – rappresenta un passo fondamentale verso la piena realizzazione della ciclopista tirrenica che avrà un impatto positivo in termini di mobilità sostenibile, fruibilità turistica e sviluppo economico locale. Il progetto si inserisce nell’ambito della più ampia strategia di promozione del cicloturismo, sostenuta dalla Regione Toscana, mirata a incentivare forme di mobilità green e a favorire la scoperta delle bellezze naturali e culturali della Maremma”.