GROSSETO – Nuovi ingressi al Comando provinciale Carabinieri di Grosseto, che negli ultimi giorni ha salutato i maggiori Filippo Cini, comandante della Compagnia di Grosseto, e Pierluigi Mascolo, comandante della Compagnia di Follonica, destinati ad altri incarichi.

Al loro posto sono giunti in Maremma il capitano Federico Casini sul capoluogo, e il tenente colonnello Dario Praturlon nella città del Golfo.

Il capitano Casini, proveniente dai corsi dell’Accademia Militare di Modena, ha mosso i primi passi nella linea mobile dell’Arma, all’8° Reggimento “Lazio”, per poi passare al Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo. Dopo una parentesi internazionale in Libano, nell’ambito della missione Unifil, è poi stato destinato al Gabinetto del Ministro della Difesa. In ultimo, è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Barletta.

Il tenente colonnello Praturlon ha una lunga esperienza nel settore della tutela della salute, dove ha svolto – appunto nell’ambito del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, da cui dipendono tutti i Nuclei Carabinieri Antisofisticazione e Sanità (NAS) – diversi incarichi sia operativi che di staff, oltre ad aver avuto esperienze di tipo investigativo classiche in diverse località tra cui il Piemonte.