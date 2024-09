GROSSETO – «Sei interessato all’attività di Soccorritore volontario e disponi di tempo libero che vuoi dedicare a questa attività? Se hai 16 anni compiuti e godi di buona salute psicofisica, puoi diventare dei nostri» afferma il presidente della Misericordia Edoardo Boggi.

La Misericordia di Grosseto organizza un nuovo corso di livello base per soccorritori che avrà inizio martedì 1 ottobre 2024.

Un corso importante non solo per essere un soccorritore preparato, ma anche nella vita di tutti i giorni;

– per saper riconoscere un arresto cardiaco in un paziente adulto o pediatrico e applicare le corrette procedure di rianimazione cardiopolmonare;

– imparare ad utilizzare il Defibrillatore Semiautomatico;

– riconoscere un’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età adulta e pediatrica e imparare le tecniche di disostruzione;

– imparare alcune tecniche di movimentazione del paziente non autosufficiente;

– imparare alcune tecniche di immobilizzazione di un paziente traumatizzato;

– conoscere alcuni aspetti delle patologie tempo dipendenti.

Verrà rilasciato l’attestato di soccorritore di livello base e Blsd.

«Entra a far parte di una delle istituzioni più antiche di Grosseto che opera per la comunità senza scopo di lucro, offrendo assistenza in vari contesti grazie ai suoi oltre 250 volontari attivi. Accedi a corsi di formazione e aggiornamento periodici per rimanere sempre preparato e aprirti a ulteriori opportunità (es. Protezione civile, Soccorritore di livello avanzato, Autista soccorritore). Aiutaci ad aiutare e vieni il 1 ottobre alle ore 21 presso la Misericordia di Grosseto in via Degli Apostoli n.1».

Pre-iscrizione disponibile al seguente link: https://forms.office.com/e/i9LMn7tCA0