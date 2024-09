GROSSETO – Dopo una settimana di gara e 2131 chilometri di percorsi completamente fuori strada, si chiude la 14esima edizione del Transanatolia Rally in Turchia, con i piloti grossetani Ludovico Brezzi e Luca Marretti

del team Maremmadakar in evidenza. Fra colleghi provenienti da vari paesi del mondo nelle categorie Moto, SSV, Auto e camion, è ottimo il bilancio finale dei due maremmani, al traguardo dopo sette giorni di gara spaziando in lungo ed in largo per il vasto territorio della Anatolia in Turchia: partendo da Mersin ed arrivando a Van, pochi chilometri dal confine con l’Iran e l’Armenia.

Eccezionale Ludovico Brezzi che ha conquistato la prima posizione nella categoria B2 (moto oltre 450 cc) oltre ad avere vinto in maniera indiscussa la speciale classifica dei Rookie, cioè per i piloti che partecipano per la prima volta al Transanatolia: sei tappe vinte su sette. In classifica generale Ludovico ha chiuso con un settimo posto di qualità, subito dietro agli atleti delle case ufficiali Yamaha, Sherco e e Husqvarna. Luca Marretti, al rientro alla gare dopo oltre un anno di stop causa infortunio, ha completato il successo del team Maremmadakar andando a tagliare il traguardo in 21esima posizione: un ottimo risultato dopo un lungo periodo lontano dai campi di gara e alla sua prima esperienza in un Rally Raid.

Per l’assistenza tecnica i piloti si sono affidati come di consueto al Team Solarys di Franco Guerrini di Castiglion Fiorentino, team che ha assistito altri cunque piloti fra cui anche il secondo classificato assoluto Marco Menichini e chiudendo nella classifica assoluta ad un ottimo quarto posto con la sua Husqvarna 450 Rally ed il secondo in classe B1 per le moto fino a 450 cc.

Gli altri piloti assistiti dal team erano Alessandro Rigoni, Daniele Livi, Federico Ghiringhelli, Luca Perna.

Sul campo presente anche il presidente della Maremmadakar Piero Picchi che ha seguito e supportato i piloti maremmani dall’inizio alla fine della competizione.

“Quattro anni che aspettavo questo momento ed eccoci qua – ha detto soddisfatto Ludovico Brezzi – siamo già di ritorno con un bellissimo risultato: la vittoria di classe B2, la vittoria della speciale classifica dei ROOKIE ed il settimo piazzamento nella assoluta dietro avversari considerevoli. Le emozioni sono tante, tra tutte sicuramente la consapevolezza di aver fatto nel mio piccolo qualcosa di bello, per me e per chi mi vuole bene.

Sono felice di aver partecipato a questo evento, ringrazio la mia famiglia e la mia ragazza che mi ha accompagnato in questa avventura. Un grazie speciale ovviamente va anche al presidente Piero Picchi e tutto il team Solarys”.

“Esperienza fantastica, la prima tra l’altro nel mondo dei Rally Raid – ha commentato Luca Marretti – Dopo due giorni di preliminari pre-gara, non vedovo l’ora di salire in moto. Naturalmente è salita l’ansia per la navigazione x me quasi sconosciuta, ma una volta partito è diventato tutto più semplice o quasi. Giorno dopo giorno ho cercato di fare tesoro dell’ esperienza degli altri piloti del team e che nel paddock rispondevano sempre alle mie continue domande. Nelle sette giornate di speciali sono caduto due volte, ma fortunatamente senza conseguenze ne per la moto ne per me, riuscendo sempre di più a progredire fino all’ ultima speciale chiusa in tredicesima posizione assoluta. In conclusione esperienza positivissima, dove mi sono divertito, arricchito la mia esperienza nelle gare di Rally Raid ed ho avuto l’opportunità di conoscere nuovi piloti.

Naturalmente un grande ringraziamento alla assistenza tecnica del team Solarys, nel particolare a Franco e Margherita ed al super ed espertissimo meccanico Paolo Raza. Un grazie al team Maremmadakar con cui sono riuscito ad entare e conoscere il mondo dei Rally Raid e naturalmente a Piero Picchi per il supporto”.

“Settimana intensa ed eccitante sotto tutti i punti di vista – ha commentato Piero Picchi -Ludovico e Luca, i nostri due maremmani porta bandiera, sono arrivati al traguardo e questo era già sufficiente. Ma come al solito non ci accontentiamo ed i ragazzi sono andati oltre dimostrando una esperienza che sta crescendo in maniera esponenziale. Dopo il Rally di Albania, dove avevamo chiuso con un eccezionale secondo posto assoluto di Ludovico Brezzi e terzo di Manferdi Pasqualucci, siamo arrivati in Turchia più che mai pronti e stimolati. Detto fatto: Ludovico ha raccolto un risultato che seminava da tempo e vederlo sul gradino più alto della classe B2 è stato veramente emozionante. Lo merita ed è da evidenziare come la sua prestazione sia più che mai eccezionale, subito dietro ai piloti delle case ufficiali. Anche Alessandro Botturi, pilota ufficiale Yamaha, si è complimentato con lui. A completare il successo è il ritorno alle gare di Luca Marretti che, stringendo i denti soprattutto nei primi due giorni, hai poi proseguito in crescendo ed arrivando al traguardo finale”.