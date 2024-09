ROCCASTRADA – Galoppata trionfale di Fabio Tronconi alla “Marcia Verde” disputata sabato pomeriggio a Roccastrada, che assieme a Marcella Municchi, prima tra le donne, iscrive il proprio nome nell’albo d’oro di questa tradizionale corsa podistica, giunta alla cinquantunesima edizione. Davvero una bella festa, con il borgo maremmano che per l‘occasione ha ospitato il campionato nazionale dell’ordine degli ingegneri (foto di Paolo Orlando).

Numeri record con oltre 130 partenti al via che hanno corso in un paese tirato al lucido per l’occasione. Più di mezzo secolo di storia roccastradina, con nomi illustri del panorama nazionale che si sono succeduti sul podio. Primo su tutti Ioachim Nshimirimana, vincitore di ben sei edizioni (1999-2000-2001-2005-2009 e 2016), poi Stefano Musardo con quattro affermazioni (2007-2008-2010-2012) e un giovanissimo Stefano La Rosa, pluricampione italiano, che si impose nel 2006. La competizione podistica, inserita nel circuito “Corri nella Maremma Uisp 2024” è stata organizzata magistralmente dalla Pro-Loco di Roccastrada con la collaborazione tecnica del Marathon Bike, patrocinata dal Comune di Roccastrada e Provincia di Grosseto. In gara, torna alla vittoria alla Marcia Verde il roccastradino Fabio Tronconi del Marathon Bike, dopo le affermazioni nell’edizioni nel lontano 2011 e quella più recente nel 2019. Un Tronconi che nel frattempo si è presentato alla partenza dopo una serie di eccellenti maratone, tra cui spicca senza dubbio quella di Milano chiusa al secondo posto in 2 ore e 28 minuti. Senza storia l’epilogo della gara con Tronconi che tagliava il traguardo dopo 39 minuti e 41 secondi davanti a Gioele Romiti, 41 minuti e 34 secondi. Al terzo posto Sebastiano De Masi dell’ordine degli ingegneri di Bari.

Tra le donne si afferma per la prima volta alla Marcia Verde Marcella Municchi del Costa D’Argento con il tempo di 47’27 davanti a Ilaria Tedesco dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa, che ha chiuso le sue fatiche dopo 48 minuti. Sul terzo gradino del podio Antea Pellegrino, Run Card, che ha terminato in 49 minuti e 40 secondi. Alla partenza e alle premiazioni erano presenti il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, il presidente nazionale del Cni, ing. Angelo Domenico Perrini e il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto Enrico Romualdi.