GROSSETO – Nella notte compresa tra l’8 ed il 9 settembre, a causa dall’ondata di maltempo proveniente dalla zona nord della Toscana, la provincia di Grosseto è stata interessata da eventi di tipo temporalesco caratterizzati da forte vento e pioggia battente.

I danni

Le squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte, principalmente nella zona nord nelle prime ore del fortunale nei comuni di Follonica e Massa Marittima per allagamenti e dissesti statici, per poi proseguire nel comune di Grosseto per alcuni interventi legati alla caduta di alberi ed allagamenti di locali principalmente al piano stradale.

Nel suo percorso verso sud, la perturbazione ha richiesto l’intervento delle squadre nei comuni di Orbetello, Magliano in Toscana, Manciano e Scansano per la rimozione di numerosi rami e piante abbattute sulla carreggiata, su abitazioni e campeggi.

A causa del forte vento, si sono registrati anche danni alle coperture di civili abitazioni nel Comune di Manciano in località Sgrillozzo.

Vigili del fuoco al lavoro

Al momento sono ancora molti gli interventi in corso su tutta la provincia e principalmente nella zona sud.

Per la gestione dei numerosi interventi, le squadre del distaccamento di Arcidosso sono state richiamate in centrale e si sta attendendo il rinforzo da parte del comando di Siena al fine di esaurire le richieste di intervento in coda.