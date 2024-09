FOLLONICA – Dopo ore difficili grazie anche al lavoro dei volontari della Vab e all’attenuazione delle piogge è stato possibile riportare la situazione alla normalità.

Tutti i sottopassi a Follonica sono stati riaperti circa un’ora fa e sono in questo momento tutti transitabii.

