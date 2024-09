MASSA MARITTIMA – “Sta tornando alla normalità la situazione nel territorio comunale di Massa Marittima – spiega la sindaca Irene Marconi – dove nella serata di domenica 8 settembre, si è verificato un fenomeno piovoso eccezionale che ha fatto registrare dagli 80 ai 100 mm di pioggia, caduti in soli tre ore”.

Le zone maggiormente colpite sono state il capoluogo e la frazione di Valpiana, con diverse segnalazioni da parte dei cittadini di cantine e fondi allagati. A Valpiana si è allagata anche una casa, mentre alla scuola primaria di Massa Marittima, in via Martiri della Niccioleta, si sono verificate infiltrazioni d’acqua da alcune finestre, che hanno interessato anche gli uffici.

“Gli operai del Comune si sono messi subito al lavoro per la messa in sicurezza del territorio con gli interventi più urgenti. Contemporaneamente stiamo verificando tutti i casi segnalati e risponderemo anche nelle prossime ore ai cittadini che si rivolgono all’ufficio tecnico comunale per nuove segnalazioni. I reperibili hanno monitorato il territorio durante tutta la notte”.

“Rispetto alla viabilità la strada che ha registrato maggiori problemi è la provinciale di Schiantapetto dove grazie al pronto intervento dei tecnici della Provincia, già dalla sera stessa di domenica 8 settembre, sono stati tolti i sassi caduti sul piano viario. Questo ha consentito di mantenere la strada libera e percorribile durante tutta la notte evitando la chiusura. La mattina successiva i tecnici della Provincia sono intervenuti nuovamente sulla provinciale per ripulire il fondo dal fango e dai detriti”.

Il Comune di Massa Marittima ricorda ai cittadini che per segnalare eventuali altre situazioni critiche è possibile contattare l’ufficio tecnico alla seguente mail: [email protected] oppure telefonando allo 0566906261.