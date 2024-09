ORBETELLO – Il maltempo che si è abbattuto la scorsa notte nel territorio comunale di Orbetello ha lasciato numerosi strascichi e per questo l’amministrazione comunale, su richiesta del vicesindaco Piccini in accordo con il sindaco Casamenti, ha disposto l’apertura del Coc, centro operativo comunale.

«L’apertura del Coc – spiegano dall’amministrazione comunale – si è resa necessaria per coordinare il nostro ufficio di protezione civile con gli altri soccorritori che stanno raccogliendo le richieste di aiuto per i danni che i forti temporali e forti venti nella serata di ieri hanno causato sul nostro territorio comunale. Per quanto ci riguarda, già da stanotte, come Comune abbiamo attivato gli interventi di rimozione di alberi caduti, di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle aree di competenza dell’Ente. Per tutta la notte scorsa, inoltre, sono stati effettuati pattugliamenti per verificare le situazioni di criticità».

Regione Toscana ha aperto una scheda per la rilevazione delle criticità: «Lo stato di calamità – proseguono dall’amministrazione comunale – non è stato ancora dichiarato, per il momento siamo alla rilevazione dei danni che, anche da quanto emerso durante la prima riunione del Coc, risultano essere molto più estesi di quanto sembrava in un primo momento».

Oltre ad aver creato numerose difficoltà alla viabilità, i forti temporali hanno danneggiato anche molte case private, strutture ricettive e mezzi di trasporto: «Come ci hanno segnalato anche i Vigili del Fuoco – aggiungono dall’amministrazione – sono molte le richieste di aiuto che sono giunte e gli interventi sono ancora in corso. Le emergenze vanno correttamente segnalate ai Vigili del Fuoco, mentre per quanto ci riguarda, come Comune, ci stiamo occupando della rilevazione dei danni».

«I cittadini – conclude l’amministrazione comunale – sono invitati a segnalare i danni subiti agli indirizzi mail dell’ufficio protocollo del Comune di Orbetello [email protected] o [email protected] o al numero 0564 861100».