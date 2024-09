MANCIANO – Notte di lavoro per i volontari del gruppo protezione civile della Misericordia.

Su attivazione dell’ufficio comunale di Protezione civile sono intervenuti con due squadre sul territorio per ripristinare la viabilità in alcune strade comunali interrotte da caduta di grossi alberi.

La situazione è poi tornata piano piano alla normalità intorno alle 4 di questa mattina quando gran parte della circolazione era stata ripristinata. Rimane al momento chiusa la strada comunale delle Pergolacce nel tratto che collega Poggio Murella a Manciano per causa della caduta di un grosso albero che ha interessato anche i cavi della linea elettrica.

Si attendono i Vigili del fuoco che effettueranno un intervento più specifico e in sicurezza per l’apertura della strada.

Colpiti anche alcuni poderi e capannoni da una tromba d’aria nella zona sud del Comune di Manciano tra Sgrillozzo e Vallerana.

«Questa mattina, insieme all’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli, abbiamo monitorato tutta la situazione andando in ogni zona per verificare l’accaduto – spiega il sindaco Mirco Morini –. Purtroppo questi fenomeni meteorologici sono sempre più violenti e il nostro è un territorio molto vasto. Stiamo facendo l’elenco dei danni subiti dai cittadini così da poter valutare meglio le circostanze e capire il da farsi. Siamo vicini ai nostri concittadini che hanno subito danni. Ringraziamo come sempre la Protezione civile e le forze dell’ordine per il pronto intervento, fondamentale in questi momenti per la sicurezza ma anche per comunicare alla popolazione in tempo reale i vari accadimenti».