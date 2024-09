ORBETELLO – Aggiornamento ore 9.54: Sono ingenti i danni che il maltempo ha fatto su Orbetello. «A Talamone abbiamo una via completamente ricoperta dal fango – fa sapere l’assessore Roberto Berardi che da questa notte segue l’evolversi della situazione -, in campagna, vicino Fonteblanda abbiamo case senza tegole, pini abbattuti. Capannoni sia agricoli che industriali scoperchiati e portati via. La tromba d’aria che ha colpito le Saline è entrata dentro facendo danni. Stiamo preparando una mail a cui chi ha avuto danni potrà fare le segnalazioni così da chiedere lo stato di calamità. Al momento la priorità è liberare le strade, poi faremo tutto il resto».

News ore 8.20: Alberi caduti su roulotte e bungalow, ombrelloni portati via dalla spiaggia una strada chiusa.

A Orbetello dopo la nottata di maltempo si fa la conta dei danni. L’assessore Roberto Berardi è stato in piedi tutta la notte per seguire l’evolversi della situazione assieme a Chiara Piccini, Marco Quaglia e all’ingegner Luca Carretti dirigente dei lavori pubblici del Comune.

La strada della Valentina è stata a lungo interrotta, il vento ha spezzato la palma che si trovava davanti al Duomo di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II, alle Saline sono stati portati via lettini e ombrelloni forse da una tromba d’aria che avrebbe colpito anche il campeggio. Un pino è caduto sulla roulotte di servizio di un ristorante e un altro su un bungalow. Sette-otto piante da un giardino privato sono cadute sulla strada della Giannella bloccandola.

I Vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza l’Aurelia, letteralmente cosparsa da un tappeto di aghi di pino, poi le altre strade.

Ci sono intere file di pini sradicate dal vento. A Fonteblanda quattro grosse piante sono cadute tutto attorno ad una casa che fortunatamente non è stata colpita.

Al momento sono al lavoro le squadre della Protezione civile che hanno operato tutta la notte. «Stamani sono previsti una serie di sopralluoghi – afferma Roberto Berardi – anche nei parchi e nei giardini delle scuole in vista della riapertura».