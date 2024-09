GROSSETO – Due trionfi di assoluto prestigio per il Ct Grosseto nel panorama del tennis giovanile italiano. Rachele Saleppico e Anna Nerelli hanno portato in alto i colori del circolo grossetano grazie alle straordinarie vittorie ottenute nei rispettivi campionati nazionali.

Saleppico è la nuova campionessa italiana di doppio Under 13 femminile. Insieme alla sua compagna di squadra, ha trionfato nella finale disputata a Sanremo, mostrando talento, grinta e un gioco di coppia impeccabile.

Non da meno è stata la prestazione di Anna Nerelli, che a Roma ha ottenuto un doppio successo storico. Anna si è laureata campionessa italiana di singolo Under 14, sbaragliando la concorrenza con prestazioni di altissimo livello, e ha inoltre conquistato il titolo di campionessa italiana di doppio, dimostrando la sua versatilità e il suo spirito competitivo.

Il Circolo Tennis Grosseto desidera esprimere le più sentite congratulazioni alle due giovani atlete per questi risultati eccezionali, frutto di impegno, passione e sacrificio. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri maestri Valeria Prosperi, Alberto Sarubbi, Giulio China e Fabio Parigi, che con la loro professionalità e dedizione hanno contribuito in maniera determinante alla crescita sportiva e personale delle nostre ragazze.

Questi trionfi non sono solo motivo di grande orgoglio per il Circolo Tennis Grosseto, ma rappresentano anche uno stimolo per continuare a lavorare con entusiasmo e determinazione, puntando alla formazione di futuri campioni.