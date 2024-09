FOLLONICA – Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha ordinato, a titolo preventivo, il divieto di balneazione nell’area di balneazione: “IT 009053009A003 Marina Lungomare Italia”, da oggi, lunedì 9 settembre, fino a tutta la giornata di domani, martedì 10 settembre 2024. Il provvedimento ha natura temporanea e precauzionale fino alla revoca.

La scelta è conseguente dell’evento meteo che si è registrato nella nottata tra l’8 e il 9 settembre, poiché è possibile che si siano riversati in mare detriti e materiali di vario genere che potrebbero aver reso le acque non salubri, e pertanto non idonee alla balneazione lungo la costa, precisamente, prospiciente l’area omogenea individuata.

Tra l’altro, nella giornata di martedì 10 settembre saranno anche eseguiti i lavori di ripristino, già comunicati dall’amministrazione comunale, del tratto di costa danneggiata dalla mareggiata stessa, ed anche per questo risulta necessario, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, vietare provvisoriamente la balneazione relativa al tratto di costa sopra richiamato fino al termine dei lavori, cioè fino a domani.