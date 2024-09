CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I rilevanti eventi meteorologici verificatesi nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre su tutto il territorio comunale che, dopo un periodo di scarse precipitazioni, hanno provocato un innalzamento dei livelli dei fiumi locali e il trasporto di detriti e materiali verso il mare, potrebbero aver reso le acque non salubri e pertanto temporaneamente non idonee alla balneazione.

Per tali motivi il Comune di Castiglione della Pescaia ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, in via cautelativa, in tutte le aree di balneazione del territorio comunale, dalla giornata di oggi lunedì 9 settembre fino alle 10 di mercoledì 11 settembre.

Ai cittadini è chiesta la massima collaborazione al rispetto del divieto per garantire la sicurezza di tutti.