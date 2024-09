CASTELL’AZZARA – Applausi e grande successo per gli atleti italiani guidati dell’allenatore di Castell’Azzara Paolo Rossi, ai Mondiali di tiro con l’arco da caccia in Austria. Gli arcieri azzurri guidati da Rossi hanno portato a casa un numero di medaglie che ha superato il buon risultato del 2022.

Rossi, partito per coordinare la delegazione Fidasc che si è unita a quella nazionale, torna con un cuore traboccante di gioia e orgoglio. “Per tutti è stata una bellissima esperienza – ha detto il tecnico – abbiamo portato a casa un bottino di medaglie super. L’organizzazione di questi mondiali mi ha fatto i complimenti per la correttezza dei nostri atleti e soprattutto per la loro bravura. Ringrazio di cuore tutti gli atleti”.

La squadra nazionale composta da 18 arcieri Fidasc ha portato infatti in Italia sei ori, due argenti e quattro bronzi. Nel 2022, nella medesima competizione mondiale, le medaglie furono praticamente la metà: tre ori, due argenti, e due bronzi.

La compagine extra nazionale, composta da 42 arcieri, questo 2024 ne ha portate in Italia sette d’oro e cinque d’argento; nel 2022 furono quattro ori, un argento e un bronzo.

I risultati per tutti gli arcieri e per la Fidasc sono stratosferici, gli arcieri guidati da Rossi si sono distinti con risultati netti fra gli oltre 870 contendenti presenti alla competizione.

Il campionato mondiale si è svolto in un clima di costante entusiasmo, sostegno reciproco, divertimento e allegria, senza far mancare la giusta dose di concentrazione e autodisciplina.

Tutto questo ha contribuito a un successo della delegazione Fidasc che fa ben sperare anche per il futuro.