GROSSETO – Aggiornamento ore 22.36: Allagata la strada Scansanese che dalla dritta di Chessa va in direzione Arcille, nel comune di Campagnatico. La raccomandazione è a fare attenzione.

News ore 22.08: Il sottopasso del Casone è aperto, quello di Scarlino Scalo è ancora chiuso. L’aggiornamento viene dal Comune di Scarlino.

Al Puntone la luce è stata ripristinata: le strade sono percorribili, sono presenti dei detriti in varie parti quindi si invita alla massima prudenza, un albero è caduto nella strada della 167 nel capoluogo ma il traffico scorre perché occupa solo una parte della carreggiata. «Si consiglia di limitare al massimo gli spostamenti» conclude il Comune.

News ore 21:36 – Situazione dei sottopassi a Follonica: riaperto il sottopasso di via Leopardi, aperto il sottopasso di via Isole Eolie, ancora chiusi i sottopassi di via Bassi e via Massetana

News ore 21:00 – Come comunicato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in questi minuti s’è stato un violento nubifragio a Massa Marittima con con 80 mm di pioggia caduti in un’ora. Sistema temporalesco intenso attualmente attivo in particolare sulle province di Grosseto, Siena ed Arezzo.

News ore 20:48 – Chiusi tutti i sottopassi a Follonica tranne quello di via Isole Eolie.

News ore 20:35: Sono stati chiusi due sottopassi: uno a Follonica in via Massetana e uno a Scarlino Scalo all’interno del centro abitato. Prestare la massima attenzione. A Follonica per il momento tutti gli altri sottopassi sono aperti.

News ore: 20:08 – Ondata di maltempo che dal primo pomeriggio ha interessato sopratutto la zona nord ovest della Toscana con particolare riferimento alle province costiere di Pisa e Livorno, alla Versilia e a quelle di interne di Firenze, Prato e Pistoia (Foto: Vigili del Fuoco di Firenze).

La Maremma è stata risparmiata fino a questa sera quando un violento temporale si è abbattuto su Follonica. La situazione in questo momento è in attenuazione, ma si raccomanda la massima prudenza considerando che il fronte temporalesco che sta transitando dal Tirreno verso la nostra Regione è in fase di evoluzione. Per questo l’allerta meteo è stata estesa fino alla giornate di domani, lunedì 9 settembre.

La situazione aggiornata: ore 20:13

I livelli dei fiumi sono sotto le soglie di riferimento ma si registrano innalzamenti, in particolare sul Tora e sul Fine. Nella prossima ora la linea temporalesca attualmente presente tra l’Elba e le zone settentrionali tenderà a spostarsi verso est portando precipitazioni anche sulla provincia di Firenze, la parte settentrionale del grossetano e la parte occidentale di quella di Siena cumulati fino a 40-60 mm (possibili anche in un’ora). Nelle zone più colpite nelle ultime 2 ore (province di LI e PI) sono attese nuove precipitazioni legate all’ingresso del fronte principale con cumulati fino a 20-30 mm. Precipitazioni a carattere sparso sul Nord Ovest (MS,LU) con cumulati massimi fino a 20 mm. Successivamente (dalle 21 alle 24) i fenomeni temporaleschi più intensi andranno ad interessare più direttamente le province di GR, SI, AR e FI con cumulati fino a 50-70 mm, mentre un’ulteriore attenuazione è attesa sulla costa centro-settentrionale, sull’Elba e sulle province nord occidentali compresa PT. Ad informare i cittadini il presidente della Toscana Eugenio Giani.

–



Strade chiuse

Nel comune di Sorano la Strada della Vaiana è stata chiusa per rischio temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore.

Intanto a Grosseto è stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale, di Protezione civile, come annunciato dal sindaco Antonfracnesco Vivarelli Colonna.

L’allerta meteo: codice arancione fino a domani

Si estende l’allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico. La sala operativa della Protezione civile toscana ha aggiornato le previsioni del sabato e anche Romagna Toscana, Val di Chiana, Valtiberina e Arno Casentino, ovvero le zone più orientali della regione in primo momento escluse, saranno coinvolte dalle 20 della domenica.

L’intera Toscana è dunque in allerta arancione, fino a lunedì mattina, 9 settembre. Allerta gialla per rischio idraulico per i corsi d’acqua Cecina e Cornia in provincia di Livorno e Grosseto.

Temporali forti con colpi di vento e grandine si sono abbattuti stamani sulla Versilia, con qualche allagamento. La fase più intensa è attesa comunque nel pomeriggio e in serata, con l’ingresso del fronte principale. Precipitazioni a prevalente carattere temporalesco si estenderanno dalla costa centro-settentrionale al resto della Toscana, con attenuazione dei fenomeni nelle notte e residui rovesci o temporali lunedì mattina, più probabili sulle zone orientali. Ai temporali si potrebbero accompagnare forti raffiche di vento e grandinate. Mari mossi previsti nella serata di domenica, in particolare a nord dell’isola d’Elba, e molto mossi lunedì, specialmente a nord dell’isola di Capraia.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Le previsioni Comune per Comune in provincia di Grosseto

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/