GROSSETO – Tre reti e altrettanti punti per il Grosseto nella prima di campionato contro l’Orvietana. Al Carlo Zecchini, davanti ad un migliaio di supporter, è un 3-0 che addolcisce l’amarezza dell’eliminazione della Coppa Italia e ridà fiducia alla rosa unionista, meno rimaneggiata e decisamente più tonica (foto di Paolo Orlando).

Senza reti ma con discrete iniziative il primo tempo dei torelli, mentre l’inizio di ripresa è fulminante e concreto. Al 49′ rompe gli equilibri Riccobono su calcio di punizione, mentre tre giri di lancette più tardi arriva il raddoppio di Guerrini. Pochi minuti e Addiego Mobilio blinda la posta in palio mandando in delirio i tifosi maremmani, mentre sul fronte opposto Proia e compagni non creano veri pericoli per la porta difesa da Raffaelli.

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Frosali, Mobilio, Sabelli, Riccobono, Barlettani (37′ st Angeli), Macchi (33′ st Grasso), Benucci (23′ st Senigagliesi), Sacchini (37′ st Aprili), Guerrini (21′ st Falasca). A disposizione: Pellegrini, Boiga, Fregoli, Bolzano. All. Malotti.

ORVIETANA: Rossi, Paletta, Lattucchella (45′ st Caravaggio), Ricci, Congiu, Berardi, Cerquitelli (15′ st Lupi), Manoni (15′ st Vincenzi), Panattoni, Proia, Caon (27′ st Quintero). A disposizione: Formiconi, Martini, Pelliccia, Albani, Sforza. All. Rizzolo.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna; assistenti Luccisano di Taurianova e Cavallari di Ravenna.

MARCATORI: 4′ st Riccobono, 7′ st Guerrini, 12′ st Addiego Mobilio.

NOTE: ammoniti Raffaelli, Manoni, Cerquitelli, Vincenzi. Calci d’angolo 7-2. Recuperi: 2+4. Circa 1000 spettatori.