GROSSETO – Si chiude con il botto la ventunesima edizione del format televisivo di Toscana Tv e Siena Tv, presentato da Carlo Sestini il cui epilogo è stato celebrato, grazie alla amministrazione comunale di Grosseto, al teatro Moderno. E’ stato il gruppo di calisthenics dei Beta Jungle ad aggiudicarsi la finalissima di Dilettando con Avis 2024 con una esibizione altamente spettacolare, ispirata al cartone animato Mulan, conquistando il trofeo intitolato a Natalino Galgani, una splendida statua realizzata nel 1983 da Lucio Parigi e che ogni anno sarà riconsegnata per essere nuovamente aggiudicata.

Davanti ad un pubblico numeroso e attento, le diciotto esibizioni finaliste si sono date battaglia tirando fuori tutte le armi a disposizione di ciascuna.

Piazza d’onore per due performance, quelle della ballerina undicenne Vittoria Abbruzzese che ha presentato un mix di balli latini, samba, rumba, jive e paso doble, e del cantante portosantostefanese, Federico Cignelli, che in doppio petto chiaro ha interpretato magistralmente l’immortale My way.

Il terzo posto è stato assegnato al virtuoso pianista Jonathan Mazzei, autodidatta che non conosce la musica, alle prese con un medley di brani, da Profondo Rosso a Libertango, da Schindler List a Pirati dei Caraibi. Ai primi tre classificati omaggi da parte della Distilleria Nannoni e della cantina La Cura.

In apertura il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha salutato il pubblico e sottolineato l’importanza di una vetrina come questa che da ventuno anni ha consentito a migliaia di persone di fruire di una platea televisiva e di un palcoscenico dove potersi esibire e mostrare le proprie capacità artistiche. Due i premi speciali assegnati, il Miller Italia aggiudicato al gruppo di flag pole delle 4Flags e il “Dino Seccarecci” che la Farfalla ha consegnato a Gioele & Friends. Infine, l’etichetta maremmana indipendente Glory Street Solution ha consegnato un pacchetto per la produzione e la promozione di un brano alla cantante Discor.dya.

Nel corso della finale sono state premiate anche le AGTwins, vincitrici del premio de Il Giunco.

Ospiti i vincitori uscenti del gruppo dei “Cuori Solitari” e la grande Paola Venturini, musicista virtuosa di basso elettrico.

Le altre esibizioni sono state quelle del cantante chitarrista Leonardo Macii, delle ginnaste AGTwins, delle cantanti Gaia Sanguinetti, Bianca Boldrini, Feidy e Singing Quartet, del duo batteria e ballo, Santiago e Alisea, del duo di danza del ventre “Oriental Dream Project”, del cantante Ettore Bagnoli, dello Step Up Duo e del chitarrista Matteo Andreani.

“E’ stata una finale degna di questo nome in cui ogni performance ha regalato emozioni e sensazioni diverse e straordinarie – è il commento di Carlo Sestini -. Tutta l’edizione 2024 è stata speciale perché capace di crescere con i suoi interpreti. Devo ringraziare la Fondazione Cr Firenze come main sponsor, l’amministrazione comunale di Grosseto, le sezioni Avis e le amministrazioni di Capalbio, Massa Marittima, Gavorrano-Scarlino, il comune di Magliano in Toscana e l’Avis di Pistoia e di Grosseto, il Campeggio Principina e la Nuova Proloco di Castel del Piano e di Gavorrano che hanno creduto in questo progetto. Un grazie sincero allo staff che collabora con me da anni a partire da Paco Perillo, dalle vallette Francesca Magdalena Giorgi, Vanessa Guadagno, Cristina Cherubini, Debora Capecchi e Sara Buccolieri, a Marisa Lunghini responsabile della giuria e Silvia Bertini assistente di palco, dai tecnici Gianluca Rallo, Alberto, Filippo e Caterina Guazzi alla regista Orsola Vigorito e ai cameraman Samuele Cottini, Loriano Bartalucci, Mario Fontani, Gianfranco D’Agostino e Massimo Fontani per le foto. Un pensiero – conclude Sestini – lo rivolgo alle giurie che hanno vissuto le nove puntate della edizione 2024, giudicando i concorrenti la cui freschezza e vivacità e le loro capacità artistiche, hanno reso possibile ancora una volta questo grande sogno chiamato Dilettando con Avis”.

In televisione la finalissima è programmata su Toscana TV per martedì 10 settembre alle ore 21,30 e mercoledì 11 in tarda notte, su Siena Tv sabato 14 alle 21 e domenica 15 alle ore 14. La finale sarà in visibile anche sulle emittenti TVA Campania, Telemarche e sulle webtv Toscana Tv, Napoli International e ErreTv.