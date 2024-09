MANCIANO – Le operazioni per il posizionamento delle tre travi a Ponte Lungo sono andate a buon fine. Il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Galli, sono stati presenti sul posto la sera di giovedì 5 settembre, insieme al presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola e allo staff tecnico provinciale.

«È stata un’operazione organizzata in modo ineccepibile – spiega Mirco Morini –: più di 100 persone hanno lavorato in sinergia. Vogliamo ringraziare veramente la Provincia, il presidente Limatola e il suo staff tecnico, per questo importantissimo intervento. Un ringraziamento anche alla Regione Toscana, altro ente coinvolto nel progetto».

«L’ultima trave è stata posizionata all’ora di pranzo di venerdì 6 settembre e subito dopo la strada è tornata a doppio senso, senza nessun intoppo. Com’è noto in questi giorni a Manciano c’è la Festa delle cantine e quindi era importante che il traffico fosse scorrevole e così è stato. Presto quel tratto di strada sarà finalmente riqualificato e soprattutto in sicurezza».