MARINA DI GROSSETO – Due incontri indimenticabili per i ragazzi dell’Educamp del Fossombroni. Al Bagno Bertini e poi al Bagno Savoia i giovani grossetani hanno incontrato e ascoltato Piero Romeo del glorioso equipaggio Luna Rossa e Manuel Giannerini, responsabile dell’ASD Water World di Alessandra Sensini, la nota campionessa olimpionica di windsurf. Un’esperienza importante sportivamente e umanamente grazie a due campioni e professionisti di due discipline, vela e windsurf, molto importanti e considerate in Maremma e in particolare per la città di Grosseto.