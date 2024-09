SAN MARTINO SUL FIORA – Nelle prime ore di sabato 7 settembre, intorno alle 3 di notte, una banda di malviventi ha rubato il denaro del BancoPosta che si trova nella piazza centrale della frazione di San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano.

La postazione è stata fatta saltare in aria: adesso la vicenda è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti immediatamente dopo l’avviso di alcuni cittadini che hanno sentito il boato.

«Ero alla Festa delle cantine a Manciano e sono arrivato a San Martino dopo l’episodio – racconta il vicesindaco Roberto Bulgarini che risiede nella frazione –: i carabinieri, che ringrazio, sono arrivati subito così come i funzioni di Poste Italiane, mettendo in azione tutti i controlli del caso. Questo episodio ha colpito profondamente la nostra comunità: il paese ha pochi abitanti, è un posto tranquillo, non siamo certo abituati a fatti del genere. Ora lavoreremo come amministrazione per far sì che il servizio del BancoPosta venga ripristinato quanto prima: per noi cittadini quella postazione è fondamentale, molti abitanti sono anziani e la usavano per le loro commissioni. Anni fa come Comune riuscimmo ad ottenere questo servizio, che funzionava benissimo, e ne eravamo molto orgogliosi. Adesso speriamo che venga installata una nuova postazione quanto prima».

Anche il sindaco Mirco Morini interviene sulla vicenda. «Sono profondamente rammaricato – dichiara –: mi dispiace molto per la comunità di San Martino e per i paesi vicini. Confido nel lavoro dei carabinieri che ringrazio e che sono sempre al nostro fianco sul fronte della sicurezza e un grazie a Poste Italiane per l’intervento immediato. Adesso lavoreremo perché venga installato un nuovo BancoPosta, un servizio troppo importante per San Martino: chiederemo la collaborazione delle Poste Italiane per risolvere quanto prima il disagio».