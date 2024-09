BAGNO DI GAVORRANO – Rinviata la partita tra Follonica Gavorrano e Livorno, valida per la prima giornata del girone E di Serie D in programma domenica 8 settembre alle 15 a Bagno di Gavorrano. Il rinvio è stato disposto in seguito all’ordinanza sindacale del Comune di Gavorrano, vista la chiusura dello stadio Malservisi-Matteini a seguito del messaggio di allerta meteo arancione diramato dalla Regione Toscana per la giornata di domenica 8 settembre.

L’allerta arancione prevede la possibilità del verificarsi di eventi con effetti diffusi, molto intensi, persistenti, pericolosi a scala sovracomunale. Essendo previsto un numero consistente di tifosi e ritenuto che a causa del livello di piogge e temporali previsti si rende necessario porre in essere ogni azione utile a mettere in sicurezza la popolazione, il sindaco ha ritenuto opportuno disporre la chiusura dello stadio comunale Malservisi-Matteini per i rischi a cui potrebbero essere esposti gli spettatori.