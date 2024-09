GROSSETO – Emessa dalla sala operativa regionale della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 7 di domani domenica 8 settembre fino alle ore 6 della mattina di lunedì, allerta gialla sul resto della regione.

Prestiamo la massima attenzione, il sistema regionale di Protezione Civile è sempre attivo e pronto a intervenire.

Nel corso della mattinata possibilità di temporali, localmente forti, sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all’Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali.

Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Previsti cumulati massimi fino a 90 mm, solo localmente superiori, possibili su gran parte della regione.

Le previsioni Comune per Comune in provincia di Grosseto

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/