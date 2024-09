SATURNIA – Una violenza gratuita contro gli operatori del 118 intervenuti per soccorrere una donna che si era infortunata.

I carabinieri sono dovuti intervenire per mettere fine ad un’aggressione ai danni dei sanitari.

L’equipaggio del 118 di Manciano è intervenuto alla cascate di Saturnia per soccorrere una donna che aveva avuto un malore. Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato dei ragazzi che stavano prestando la prima assistenza alla signora.

Quando l’equipaggio mancianese, insieme al suo sanitario, ha iniziato la propria attività di soccorso, i due ragazzi hanno iniziato ad inveire contro l’equipaggio: parolacce, insulti, perfino spintoni al sanitario e ai soccorritori costretti a chiedere l’intervento dei carabinieri sul posto.

I presenti hanno chiesto ai ragazzi di farsi da parte per far assistere la signora ai soccorritori dell’ambulanza, ma l’aggressione è proseguita tanto che per un attimo è anche stato interrotto il soccorso alla persona.

È stato necessario chiamare i carabinieri, ma i ragazzi sono fuggiti prima, continuando ad insultare gli operatori. Gli uomini dell’Arma hanno raccolto le testimonianze e verrà sporta denuncia per interruzione di pubblico servizio e minacce da parte dei ragazzi, che al momento non hanno un nome, ma che le telecamere lì presenti potrebbero aver ripreso, come anche le testimonianze delle molte persone presenti potrebbero aiutare a rintracciare.