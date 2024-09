GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. E questa settimana la nostra guida è davvero speciale perché ci trovate anche tutti gli eventi di Ferragosto.

VENERDÌ 6 settembre

AMIATA

Fino all’8-9-2024 – Tutto pronto per il palio di Castel del Piano: tanti eventi all’insegna della tradizione. IL PROGRAMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’8-9-2024 – Dall’Orchestra sinfonica a “Vino nel borgo”: settimana di eventi a Castiglione

Fino al 14-9-2024 – “Tortelli e Calamari”, la nuova sagra dell’Hc Castiglione: sei giorni di festa da non perdere

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

CAPALBIO

6-9-2024 – Mercatino diffuso e musica dal vivo: doppio appuntamento nel borgo

Fino all’8-9-2024 – A Capalbio la sagra del cinghiale si “sposa” con il premio d’arte Gastone Franci

Fino all’8-9-2024 – Weekend con quattro film al Nuovo Cinema Tirreno: da “Cattivissimo me 4” a “Past lives”

GROSSETO

6-9-2024 – “Mai più fascismi”: al parco Ombrone festa, musica e cultura contro l’odio

6-9-2024 – Da Scarlatti a Mendelssohn: piano recital con Nicolò Giuliano Tuccia

Fino al 7-9-2024 – La “GRande estate” arriva a Istia d’Ombrone: due serate tra Abba e comicità

Fino al 6-9-2024 – “Scolpito nel tempo”: gli scatti del giovane fotografo Samuele Spinelli in mostra a Grosseto

Fino al 6-9-2024 – Al Polo Le Clarisse arriva la mostra “Stile Cappiello. La rivoluzione dei manifesti d’arte”

MANCIANO

Fino all’8-9-2024 – A Manciano tre giorni di eventi con la Festa delle cantine

Fino all’8-9-2024 – “Paesaggi emersi”: Giovanni Valle in mostra a Manciano

MASSA MARITTIMA

Fino al 15-9-2024 – “Il Sassetta e il suo tempo”: al museo di San Pietro all’Orto la grande mostra d’arte senese

Fino al 3-10-2024 – Alla scoperta degli Etruschi: in mostra al Museo archeologico la collezione Galli

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 15-9-2024 – Pittura, incisioni e colori: al via la mostra di Hanne e Peter Nagel

ORBETELLO

Fino all’8-9-2024 – La voce e l’eleganza di Noa aprono la VII edizione dell’Orbetello Jazz Festival

Fino al 15-9-2024 – I dinosauri “invadono” Orbetello: grandi riproduzioni e tanti eventi con Jurassic Lagoon. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

ROCCASTRADA

Fino all’8-9-2024 – Settembre Roccastradino: al via il gran finale con il palio dei ciuchi e i fuochi d’artificio

SABATO 7 settembre



AMIATA

CAPALBIO

7-9-2024 – Dal galà dei cavalli al concerto dedicato a Puccini: doppio appuntamento nel weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

7-9-2024 – “Mythos”: in piazza lo spettacolo sui miti dello zodiaco, tra musica e teatro

Fino all’8-9-2024 – Dall’Orchestra sinfonica a “Vino nel borgo”: settimana di eventi a Castiglione

Fino al 14-9-2024 – “Tortelli e Calamari”, la nuova sagra dell’Hc Castiglione: sei giorni di festa da non perdere

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

GROSSETO

7-9-2024 – Festa di fine estate a Marina e Principina: tra gin, Fantomatik Orchestra, dj e fuochi d’artificio. IL PROGRAMMA

Fino al 7-9-2024 – La “GRande estate” arriva a Istia d’Ombrone: due serate tra Abba e comicità

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

Fino al 15-9-2024 – “Il Sassetta e il suo tempo”: al museo di San Pietro all’Orto la grande mostra d’arte senese

Fino al 27-9-2024 – “Il colore incontra la natura”: nuova mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 3-10-2024 – Alla scoperta degli Etruschi: in mostra al Museo archeologico la collezione Galli

MONTE ARGENTARIO

7-9-2024 – “A spasso nel tempo”: viaggio musicale negli anni ’60 e ’70 in piazzetta Anselmi

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 15-9-2024 – Pittura, incisioni e colori: al via la mostra di Hanne e Peter Nagel

ORBETELLO

7-9-2024 – “L’arte dei volti sognanti”: alla Galleria Orler si inaugura la mostra con i ritratti di Iorizzo

Fino al 15-9-2024 – I dinosauri “invadono” Orbetello: grandi riproduzioni e tanti eventi con Jurassic Lagoon. IL PROGRAMMA

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

ROCCASTRADA

DOMENICA 8 settembre



AMIATA

CAPALBIO

8-9-2024 – A Capalbio il raduno delle Vespe per “Settembre in borgo”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

MANCIANO

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

PITIGLIANO Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

ROCCASTRADA

