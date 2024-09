MANCIANO – In questi giorni gli uffici comunali stanno provvedendo all’invio delle bollette Tari.

Per un mero errore del sistema informatico, ai cittadini, dei quali il Comune aveva l’indirizzo mail, l’avviso tramite posta elettronica potrebbe essere arrivato due volte

«La bolletta è la stessa, quindi chiediamo alla cittadinanza di non prendere in considerazione il doppio invio – spiegano dal Comune –: questa è la prima volta che l’invio viene fatto tramite mail, è una fase sperimentale. Ci scusiamo per il disagio ma si è trattato di un mero errore».