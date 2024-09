CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Chissà chi erano quei ragazzini seduti composti in cinque file ordinate, dai più piccoli ai più grandi.

Chissà per quanti di quegli oltre 50 ragazzini, tutti maschi, quella era la prima foto.

Chissà chi erano i loro insegnanti: le maestre, che in genere si occupavano delle classi dei più piccoli, e il maestro che di solito seguiva la classe quinta e la quarta. In che anno sarà stata scattata?

Qualcuno è vestito alla marinara, qualche altro con la giacca. Qualcuno più dimesso, la camicia aperta a cui probabilmente manca qualche bottone. Uno tiene sulle spalle un gattino.

Chissà chi erano questi bambini. L’unica cosa certa è il luogo, come si legge sul bordo della foto: Castiglione (anzi Castiglioni sic!) della Pescaia, gruppo scuole. Non si conosce l’anno. Non si conoscono i nomi.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa foto scriva al [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie foto da mandare ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era