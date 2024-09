FOLLONICA – La guardia costiera di Piombino ha fermato nel comune di Follonica un mezzo autospurgo, carico di circa 5.500 litri di reflui provenienti da fosse settiche, e privo del previsto formulario identificativo del rifiuto.

Il fermo è arrivato a seguito di una mirata attività di vigilanza ambientale.

I trasgressori sono stati sanzionati per 3.200 euro poiché stavano effettuando il trasporto di rifiuti reflui senza il formulario di identificazione (Fir), indispensabile ai fini della tracciabilità del carico.

La legge, infatti, prevede che nel formulario siano indicati, tra gli altri, i dati inerenti il produttore e detentore del rifiuto, l’origine, tipologia e quantità del rifiuto e l’impianto di destinazione.

«La prassi investigativa insegna che i rifiuti, non accompagnati da apposita documentazione, e dunque non tracciabili, finirebbero per essere smaltiti illegalmente, spesso in canali per l’irrigazione, creando un grave danno per l’ambiente e per l’area marina dove sfociano i canali» affermano dalla Guardia costiera.

«Il personale dell’Ufficio demanio/ambiente della Guardia costiera di Piombino si è subito attivato per ricostruire la tracciabilità del rifiuto irregolarmente trasportato, predisponendo i campionamenti necessari a caratterizzarne la tipologia, ed infine, lo smaltimento presso il locale depuratore. L’attività in questione si inserisce in un ampio programma di controllo, messo in atto dalle Capitanerie di porto nel settore della tutela ambientale, volto a garantire non soltanto il rispetto formale delle normative, ma anche la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti».