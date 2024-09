AMIATA – Come gestire il diabete, come conciliare la pratica sportiva e quali accorgimenti per l’alimentazione. Sono alcune delle informazioni che giovani diabetici condividono con i bambini con la stessa patologia.

È questa la formula della nuova edizione del campo scuola dedicato ai ragazzi diabetici delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. L’iniziativa è in corso di svolgimento fino al 7 settembre sul Monte Amiata all’Hotel Macinaie. Il 43° campo scuola per bambini diabetici è organizzato dall’unità operativa di pediatria dell’ospedale di Grosseto, diretta da Susanna Falorni, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana.

Il gruppo è composto da 12 bambini diabetici provenienti dalle tre province dell’Azienda Usl Toscana sud est e da sei ragazzi con la stessa patologia che svolgono la funzione di tutor. L’equipe che accompagna i ragazzi è composta da Cristina Soci, responsabile della diabetologia pediatrica, da Laura Farmeschi e dalle infermiere Elisabetta Carone e Francesca D’Ambrosi. Hanno partecipato alle giornate la psicologa Maddalena Antichi dell’Agd (Associazione giovani diabetici) di Grosseto e la dietista Ambra Partini dell’Asl Tse che segue abitualmente i ragazzi e le famiglie durante le consulenze ambulatoriali.

Ogni giornata è stata dedicata ad un aspetto specifico della gestione del diabete: lo sport, le emozioni, l’alimentazione, le gite e le esperienze fuori casa, la tecnologia. Le lezioni si sono svolte in modo interattivo con materiale didattico che alla fine del campo viene lasciato alle famiglie per trasmettere al meglio l’autogestione del diabete nel bambino.

Come ogni anno è stata fondamentale la presenza e il contributo dei ragazzi tutor, grazie a loro è stato più facile l’inserimento dei bambini nel gruppo e soprattutto il loro apprendimento. I tutor vengono preparati tutto l’anno per svolgere questa funzione didattica e nel mese di novembre vivranno 3 giorni di campus specifico dedicato agli adolescenti.