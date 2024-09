PIOMBINO – Piombino torna ad essere protagonista dei grandi eventi sportivi. Iniziano oggi, venerdì 6 settembre, i Campionati Italiani Master di nuoto in acque libere. Sono quasi 1200 per le partenze, per un totale di 900 atleti iscritti alla manifestazione. Il Master sono la terza manifestazione prestigiosa di nuoto che si è svolta nelle nostre acque dall’inizio dell’anno: a maggio si è tenuta una tappa della Coppa europea LEN e a luglio i campionati italiani agonistici FIN.

“Con questi grandi numeri parte una manifestazione prestigiosa – dichiara l’assessore allo Sport e al Turismo Sabrina Nigro – che conferma il primato di Piombino come sede per eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale, nel nuoto libero ma non solo. Ricordiamo che ormai, sostenuti e promossi dal Comune, giungono sul nostro territorio con regolarità manifestazioni sportive di alto livello negli sport acquatici, di MTB, pallavolo e basket, oltre a eventi motoristici, per lo più in periodi lontani dall’alta stagione. Non serve spiegare l’impatto che 900 atleti, spesso accompagnati dalla famiglie, possono avere sul territorio, in termini di animazione turistica e commerciale. Un segmento di grande interesse che si intreccia strettamente alla diversificazione economica e allo sviluppo di un turismo non stagionale e di qualità”.

L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Nuoto, Comune di Piombino e organizzato da Olimpic Nuoto, vedrà alternarsi gare di varie percorrenze e tipologie dalla staffetta al fondo e mezzofondo, dal miglio ai 3 e ai 5 km, nel tratto di mare sotto piazza Bovio da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Il quartier generale e le premiazioni saranno sulla piazza.