GROSSETO – Oltre un quarto d’ora per percorrere via Vivaldi. Con i cittadini che sono scesi e si sono messi a fare i regolatori del traffico. Il primo giorno di chiusura di via de Barberi la situazione potrebbe essere migliore.

A più riprese questa mattina la strada alternativa è rimasta intasata con auto ferme per oltre 15 minuti e i cittadini che hanno fatto andare avanti e indietro le vetture.

«Questa è una via che non ha mai avuto troppo traffico, e anche se ci sono parcheggiate auto sui due lati c’è sempre stata la possibilità di scambiarsi in qualche modo».

Ora che il traffico è più intenso la situazione è diventata un caos.

Tra l’altro da uno dei due lati ci sarebbe il divieto di sosta, che però non viene rispettato. «Questa mattina la Polizia municipale è stata qui a più riprese, ma in generale la situazione non è sostenibile racconta chi vive lì e si è trovato già due volte imbottigliato».

«Francamente non si può pensare di dirottare un traffico notevole come quello di via dei Barberi su una via alternativa sempre prendere provvedimenti: andava previso il divieto di sosta su entrambi i lati».

«Tra l’altro – sottolinea il titolare di un’attività del centro commerciale – la situazione alla lunga potrebbe penalizzarci. Nessuno vuole perdere tutto questo tempo, e si preferisce andare altrove».