ROCCASTRADA – Due giorni di sport urbano a Piloni vicino Roccastrada, sabato 7 e domenica 8 settembre, con la prima edizione del Torneo dei sei paesi dell’antico gioco della Palla eh, della anche Palla 21.

Nei tradizionali tornei estivi che si svolgono sin dagli anni Settanta, ogni paese partecipante propone di solito almeno due squadre, per cui – a seconda delle estrazioni che portano alla definizione delle partite di qualificazione – ci possono essere situazioni in cui non sempre si riesce ad avere un confronto tra i diversi paesi.

In questo torneo, sarà invece presente per ciascun borgo una sola squadra, composta da una selezione dei migliori giocatori.

A partire dalle 14 scenderanno in piazza rappresentanti di Piloni, Torniella, Scalvaia, Ciciano, Tirli e Vetulonia che si confronteranno in una prima fase con due gironi di tre squadre, e poi in una fase finale.

Per altre informazioni: http://www.palla21.it oppure [email protected]