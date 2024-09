GROSSETO – Una notte magica, un evento unico nel suo genere: The Night of Triathlon ha acceso il litorale di Marina di Massa con una gara di triathlon sprint che si è distinta per la suggestiva ambientazione notturna. Con partenza dai primi minuti del tramonto, l’evento ha coinvolto 423 atleti, tra cui una folta rappresentanza del Triathlon Grosseto, che ha partecipato con dieci tesserati pronti a sfidare sé stessi e gli altri in un percorso mozzafiato.

Il format della gara ha previsto 750 metri di nuoto, seguiti da 20 chilometri in bicicletta e 5 di corsa, su un circuito compatto ma intenso che ha regalato momenti di spettacolo puro. Le condizioni delle acque marine si sono rivelate ideali per la prima frazione: calme e perfette per una nuotata rapida e sicura, anche se la numerosa partecipazione ha reso la partenza affollata e impegnativa. Nonostante ciò, le medie cronometriche si sono dimostrate elevate, con tempi poco superiori ai 12 minuti per completare i 750 metri a nuoto, segnando un inizio di gara promettente per molti atleti.

La seconda frazione, quella ciclistica, ha rappresentato una vera e propria sfida. Il circuito di 20 km, da percorrere per tre volte, ha messo a dura prova gli atleti, con velocità medie che hanno superato i 40km/h. La moltitudine di partecipanti su un percorso relativamente ristretto ha richiesto grande abilità tecnica per evitare incidenti, ma l’adrenalina ha spinto tutti verso prestazioni eccezionali.

Gran finale con la frazione di corsa, in cui i partecipanti hanno percorso i 5 chilometri con un ritmo straordinario, mantenendo medie superiori ai 3 minuti al chilometro. Una vera dimostrazione di forza e resistenza, accompagnata dal tifo caloroso dei cittadini di Marina di Massa, che hanno sostenuto gli atleti per tutta la durata della gara.

Tra i protagonisti della serata anche i grossetani, che si sono distinti in diverse categorie. Un ottimo quinto posto per il presidente Riccardo Casini nella categoria M3; Andrea Matta, con una splendida prova, ha invece chiuso quarto fra gli S3. Alessio Seripa e Giancarlo Ammalati si sono piazzati rispettivamente 16esimo e 19esimo fra gli M2.

Serata stellare per Giuro Petrucci, vera punta di diamante della squadra grossetana con il terzo posto fra gli M5, salendo sul podio e coronando la serata con il titolo di Campione Regionale Toscano per la sua categoria.

Di peso anche le prestazioni di Alessandro Agnoletti e Simone Spaventi, 20esimi rispettivamente nella categoria S4 e nella M1) e Michele Piergentili, 24esimo nella categoria S4.

Anche nel settore femminile, le atlete di Grosseto hanno brillato: Lisa Gonelli ha chiuso con un buon settimo posto nella categoria S4, mentre Cristina Effalli ha conquistato l’ottava piazza fra le M3.

La gara si è conclusa in un clima di festa e soddisfazione generale, con gli atleti che hanno potuto godere di una serata indimenticabile. Ma è stato soprattutto Guido Petrucci a regalare il momento più emozionante della serata: il suo terzo posto e il titolo di Campione Regionale Toscano di categoria sono stati accolti con orgoglio da tutta la squadra, suggellando una prestazione collettiva di altissimo livello. Un evento che ha lasciato il segno: The Night of Triathlon si conferma come una delle competizioni più affascinanti e impegnative del calendario, in una cornice unica e suggestiva come quella del mare al tramonto.