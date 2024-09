MONTE ARGENTARIO – “Era il 29 aprile 2024 quando il presidente Giani e l’assessore regionale Leonardo Marras vennero a Porto Ercole per incontrare la politica unita per un obiettivo comune: il restauro e il recupero del muro Santa Barbara e del bastione”. Sul tema interviene così il gruppo di opposizione “Per l’Argentario“, che prosegue “proprio in quell’occasione il presidente disse espressamente che non ci sarebbe stato bisogno di partecipare al bando sulla città murate ma che la Regione avrebbe partecipato con un contributo diretto di circa 500 mila euro purché si fosse presentata richiesta di finanziamento o un progetto di fattibilità entro giugno per poter fare una variazione di bilancio in Regione”.

“Dopo il Consiglio comunale dello scorso lunedì 2 settembre, abbiamo scoperto che ci sono stati sviluppi significativi riguardanti il progetto per il muro Santa Barbara ed il bastione – proseguono i consiglieri di opposizione -. Abbiamo appreso infatti la notizia deludente della perdita dell’opportunità di ricevere il contributo diretto dalla Regione, che avrebbe potuto garantire 500 mila euro”.

“La scadenza per presentare la richiesta di finanziamento è stata un’occasione mancata, soprattutto considerando che il supporto economico era già stato offerto su un piatto d’oro dal presidente di Regione – affermano -. Tuttavia, il fatto che ci sia un bando sulle città murate con un budget di due milioni e mezzo di euro per il 2024 offre una nuova opportunità, anche se con un certo grado di incertezza”.

“La partecipazione a questo bando potrebbe permettere di accedere a finanziamenti, ma sarà fondamentale preparare un progetto solido e competitivo per aumentare le possibilità di vincita – afferma Per l’Argentario -. Speriamo che, nonostante le difficoltà e le incertezze, ci siano le basi per sviluppare un piano efficace che possa garantire le risorse necessarie per il recupero e la valorizzazione del muro Santa Barbara e del bastione. L’impegno e la pianificazione saranno essenziali in questa fase per cercare di trasformare le sfide in opportunità. Peccato aver sbagliato il rigore a porta vuota”.