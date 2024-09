PORTO ERCOLE – Grande fermento a Porto Ercole per le gare ai Giochi Paralitici parigini della velocista Ambra Sabatini e del judoka Valerio Romani Teodori. Per l’occasione, imperdibile sia per l’affetto e la vicinanza verso i due paratletri che per lo spettacolo di due sport affascinanti, il sindaco Antonio Cerulli ha organizzato una serata da condividere con paesani e non solo.

“Siete invitati per seguire insieme – ha diramato il primo cittadino argentarino – attraverso un maxi schermo nella piazza, la campionessa Ambra Sabatini, impegnata nelle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sarà l’occasione per rivivere insieme, in differita, le emozioni di un altro paesano, Valerio Teodori, judoka paralimpico, anche lui impegnato nelle gare pomeridiane”.

Sportivi e tifosi sono quindi invitati sabato 7 settembre in piazza Roma a Porto Ercole per assistere in diretta, dalle 20,30, alle performance di Ambra, già campionessa olimpica ai Giochi Olimpici Tokyo e già portabandiera in questa edizione oltralpe.