GROSSETO – Al via il concorso letterario “Giovani tracce – Uno spazio libero per la generazione Z” della Libreria delle Ragazze.

Il bando è rivolto alle ragazze di età compresa nei 24 anni, o che ne compiono 25 entro il prossimo anno. La data di consegna delle opere è fissata al 31 gennaio 2025 e la premiazione è prevista per la prossima primavera.

“La Libreria delle Ragazze di Grosseto da 14 anni è un punto di riferimento in città per chi vuole avvicinarsi alla cultura delle donne e al femminismo – dichiarano dalla libreria -. E appartiene a una rete di cultura femminile diffusa in tutto il paese, che si è tradotta in incontri, convegni, dibattiti anche appassionati. In questi anni di attività abbiamo visto cambiare in modo importante la percezione della presenza delle donne nella società e nelle istituzioni, aumentandone l’autorevolezza e la considerazione. Le donne sono grandi lettrici, molto più degli uomini, tanto da aver determinato una scelta dell’editoria che soprattutto a loro si rivolge. Lo vediamo nella nostra quotidiana attività di libraie quanti siano i titoli a firma femminile che il mercato editoriale propone, tanto da far girare la testa… I grandi classici, da Jane Austen a Virginia Woolf ritradotti e ristampati, le riscoperte delle nostre autrici dimenticate, da Anna Banti ad Alba De Cespedes, e poi le scrittrici inedite che vengono dai paesi che non appartengono al mondo occidentale, sudamericane, slave, nordiche, africane, asiatiche… E le idee di oggi, con le utopiste, le filosofe, le icone di un nuovo pensiero”.

“Ma non solo – proseguono -. Negli ultimi tempi abbiamo visto nascere scrittrici sempre più giovani. Le lettrici si sono trasformate in scrittrici, utilizzando tutti i format che il cambiamento dei canoni letterari propone, prodotto dall’arrivo della scrittura femminile: memoir, autofiction, diari, fusion di tutti questi stili, oltre ai tradizionali romanzi e racconti. Spesso le autrici non aspettano l’editore, che arriva dopo averle scoperte sui social. Scrivere sembra facile, accessibile, è l’evoluzione del diario personale, che incontra quello della moltitudine delle follower. Un fenomeno sociale ed editoriale nato dopo il Covid, quando il piccolo schermo del cellulare era l’unico mondo percorribile”.

“È sulla base di queste considerazioni nata dall’esperienza di libraie che abbiamo pensato di proporre proprio per loro, le più giovani, le ragazze della generazione Z del nuovo millennio, un concorso letterario – spiegano le organizzatrici -. A misura loro, per conoscerle, capire chi sono, dare loro spazio. Oggi le vediamo le ragazze, a volte più sicure dei maschi con cui condividono una fluida parità: occupano le scuole, vogliono competere nello sport, vanno alle feste e ai concerti. Le vediamo, amano esibire la loro libertà. Ma ci chiediamo anche cosa c’è dietro le loro unghie dipinte come piccole opere d’arte, la cura che investono nel rinnovare ogni giorno il loro profilo su instagram. Le ragazze che vivono un corpo a corpo con sé stesse per tirare fuori tutta l’autostima possibile, visto il futuro così incerto che le aspetta. E allora scrivere, sì, può essere un atto rivoluzionario”.

La giuria del concorso è composta da:

Donatella Borghesi, giornalista e scrittrice (presidente)

Paola Fagnani, Libreria delle Ragazze

Roberta Lepri, scrittrice

Maristella Lippolis, scrittrice

Elvira Mujic, scrittrice

Silvia Neonato, giornalista e scrittrice

Cristiania Panseri, Libreria delle Ragazze

Patrizia Passalacqua, Olympia de Gouges

Loretta Pizzetti, Libreria delle Ragazze

Laura Pompei, Libreria delle Ragazze

Nadia Tarantini, giornalista e scrittrice

Per informazioni https://raccontincontri.wordpress.com/contatti/.