GROSSETO – Si rinnova il sodalizio fra il Marathon Bike, Avis e Uisp, che scenderanno ancora in campo assieme, riproponendo la 15esima edizione della “Staffetta di Canapone” in programma alle 21 di venerdì 13 settembre a Grosseto, con partenza da Piazza Duomo. La manifestazione unica nel suo genere in Italia, toccherà gli angoli più belli del centro storico e parte delle mura medicee. Un susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte, sino agli ultimi istanti dei 3 km e 650 metri, percorsi da ogni componente, quattro per ogni squadra.

Solo due atleti l’hanno vinta due volte, Elisa Maggiotto e Marco Perin. Questa la dice lunga sulla imprevedibilità della Staffetta di Canapone, che grazie a un sofisticato programma realizzato appositamente, rende le squadre al via con le stesse probabilità di vittoria e nello stesso tempo di arrivare ultimi. “L’Amministrazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – è orgogliosa di sostenere ancora una volta questa importante iniziativa, considerata un valido strumento per promuovere il podismo a livello amatoriale, incentivare il turismo locale e valorizzare il ricco patrimonio culturale della città. La “Staffetta di Canapone” non è solo una manifestazione sportiva, ma un evento che contribuisce all’animazione della città, arricchendo l’offerta culturale e turistica per i cittadini e gli ospiti estivi”.

Ecco tutti i vincitori che si sono succeduti nelle precedenti 12 edizioni: 2009, Cerciello-Di Gioia-Scheggi-Cristillo, 2010, Picciocchi-Fantacci-Cecconami-Bonavita, edizione 2011, Bottacci-Sassetti-Sarnelli-Gasparini, 2012, Checcacci-Gorrieri-Guerrini-Sbordone, 2013, Petrella-Taliani- Pallini-Cardino, 2014, Casini-Acampa-Maggiotto Maurizio -Tesei, 2015, Coli-Rossato-Maggiotto Elisa -Grechi, 2016, Cittadino-Tognetti-Romano-Bordino, 2017, Goretti- Schiattarella- Ciani- Zannerini, 2018, Gamba-Moretti- Perin e Lucchetti. Nel 2019 ad imporsi furono Di Marzo, Maggiotto Elisa, Biagioni e Terribile. Nel 2020 non fu fatta per via del Covid 19, nel 2021 andò a Leonardo Canuzzi, Catia Gonnelli, Lorenzo Sabatini e Alessandro Milone. Nel 2022 fu la volta di Fares-Silvestri-Santagati e Perin. L’anno scorso con un incertissimo esito finale si imposero Angeli-Aposti-Sclano e Martellini La manifestazione verrà preceduta da una garetta di 60 metri per soli bimbi da 1 a 10 anni, denominata “Una cronometro per Canapone”, a partire dalle 18, con partenza dei bambini uno alla volta, con medaglia, premi e foto ricordo per tutti.

Gli organizzatori si scusano sin da ora con i residenti del centro storico, per i disagi che si potranno verificare durante la manifestazione.