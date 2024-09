GROSSETO – Un altro albero è caduto la scorsa notte in via Vetulonia, a Grosseto. si tratta del secondo albero nella stessa via e il terzo in città in soli tre giorni.

L’albero aveva ostruito il passaggio su via Vetulonia, che s trova nella zona dello stadio.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso la pianta.