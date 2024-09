GROSSETO – Oltre 7 milioni di euro di investimenti strategici per il futuro della città di Grosseto, interventi targati Pnrr che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu. Sono quelli che interessano la rete idrica grossetana, progettati da AdF in accordo con l’amministrazione comunale, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

“Siamo lieti di presentare questo piano di investimenti strategici che segna un passo decisivo per il futuro di Grosseto – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Gli interventi pianificati sulla rete idrica non solo miglioreranno l’efficienza e la qualità del servizio per tutti i cittadini, ma rappresentano anche un impegno concreto per la tutela delle nostre risorse ambientali. La collaborazione tra AdF e l’amministrazione comunale è stata fondamentale per sviluppare un progetto che guarda lontano, assicurando infrastrutture all’avanguardia per la nostra città. Ringrazio anticipatamente tutti i cittadini per la loro pazienza e collaborazione durante l’esecuzione dei lavori, che sono essenziali per garantire a Grosseto un futuro più sostenibile e moderno.”

“Con questo masterplan di interventi strategici targati Pnrr prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità e del territorio – illustra il presidente di AdF Roberto Renai -. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro, per una città più moderna e sostenibile. Ringrazio il sindaco Vivarelli Colonna e l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione, come ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori e l’apertura dei cantieri che interesseranno la città, nella consapevolezza che si tratta di interventi strategici per la Grosseto di domani”.

“AdF ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione delle infrastrutture idriche – evidenzia l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari -. Si tratta di una sfida industriale importante che, con cantieri per oltre 7 milioni di investimenti, rappresenta un volano per lo sviluppo della città e del suo territorio, implementando nuove tecnologie idriche come la distrettualizzazione e la digitalizzazione delle reti, con vantaggi sia alla comunità servita, sia all’ambiente”.

Gli interventi

Tanti gli interventi previsti nel masterplan. Complessivamente tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024 – 2026 sono previsti 42 interventi, con 615,35 km di rete distrettualizzati a fine progetto. La distrettualizzazione consiste nel delimitare porzioni della rete idrica (distretti) a cui sono associate rilevazioni di portata e pressione, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, ridurre i disagi per i cittadini in caso di lavori, migliorare la gestione e la manutenzione della rete. Tra gli interventi previsti, di cui il primo in via Senese già in corso e che include anche la bonifica di oltre 300 metri di condotta, uno dei più importanti prevede il rifacimento del Nodo “4 strade”, con l’installazione di valvole automatiche ed avanzate, che permetterà di completare il sistema di gestione della pressione già iniziato con il revamping del nodo “via Mascagni”. La gestione della pressione, mediante valvole idrauliche automatiche, permette di regolare efficacemente il livello di pressione e le sue oscillazioni nella rete di distribuzione, riducendo il numero di perdite e aumentando la vita utile delle condotte. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano con una calamita sui tubi e registrano il rumore notturno delle perdite, poi lo mandano ad una piattaforma intelligente che posiziona un pallino dove sono le perdite, con la relativa probabilità.

2milioni e 700mila euro sono dedicati alle bonifiche di rete: oltre a quella in via Senese, entro la fine dell’anno partiranno i lavori anche in via Batignanese a Roselle.

Modifiche alla viabilità

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità che seguiranno il procedere dei lavori; potrebbe inoltre essere richiesta la programmazione di chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento dei cantieri, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF.

Trattandosi di interventi strategici per il futuro della città, è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. AdF e l’amministrazione comunale ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’apertura dei cantieri e l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali la città di Grosseto potrà contare su infrastrutture all’avanguardia a servizio di tutta la comunità.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il Qr code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.