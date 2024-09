GROSSETO – E’ il grossetano Alessandro Reali il nuovo portiere della Pianese. Estremo difensore classe 2005, Reali ha trascorso l’intera giovane carriera difendendo i pali della società di Piancastagnaio tra Giovanissimi, Allievi, Juniores e Serie D, con una piccola parentesi alla Nuova Grosseto Barbanella; adesso il giocatore è pronto per rendersi protagonista anche in Serie C girone B, operazione è stata condotta grazie all’Intermediazione della GC Sport Consultants. Si tratta di una vera e propria escalation per Reali, che di certo darà il meglio di sé per non sfigurare tra i professionisti.