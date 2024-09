GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a [email protected], indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

A Capalbio appuntamento con la sagra del cinghiale

Tutto pronto per la 59° edizione della Sagra del cinghiale che si terrà dal 4 all’8 settembre al Circolo Cavalcanti di Maremma. . Tutte le informazioni qui

Festa di fine estate ad Albinia

20esima sagra dell’Orata nei giardini di via Aldi ad Albinia. Apertura stand 19.30. Ogni sera musica dal vivo. Dal 28 agosto al 3 settembre. Tutte le informazioni qui

A Castiglione della Pescaia la sagra dei tortelli e calmari

Al Casa Mora anche a settembre torna la sagra “Tortelli e Calamari”, organizzata dall’Hockey club Castiglione. Gli stand gastronomici potranno ospitare anche in caso di pioggia. Sempre due i fine settimana di festa, nell’impianto sportivo: il 5-6-7-8 e 13 e 14 settembre. Tutte le sere saranno accompagnate della musica dal vivo. Tutte le informazioni qui

Settembre roccastradino: eventi e gastronomia tutti i giorni

Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere a cena e nei giorni 31 agosto, 1, 6, 7 e 8 settembre anche a pranzo. Tante le serate gastronomiche a tema: quella del baccalà, dello strozzaprete roccastradino all’aglione, del maialino al forno, della lumaca, del pesce e del peposo oltre alla serata delle “leve” che lo scorso anno ha riscosso un grande successo. Dal 31 agosto all8 settembre. Tutte le informazioni qui

a Selvena La stortellata – 6a sagra del tortello di patate Selvignano dal 6 all’8 settembre