FOLLONICA – Il week end del 6 settembre avranno luogo a Follonica due grandi eventi velici, organizzati da Lega Navale Italiana di Follonica: il Campionato Italiano Vaurien e la tappa italiana dell’Europa Cup RS500.

Le gare vedranno la partecipazione dei migliori equipaggi provenienti da tutta Italia e da molti Paesi europei, che si contenderanno la vittoria finale.

Le due regate sopra citate saranno propedeutiche al Mondiale RS 500, che la Città del Golfo ospiterà nell’estate del 2025.

“Siamo molto lieti e orgogliosi di patrocinare eventi di portata globale come questi – afferma il Sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – e colgo l’occasione per ringraziare la Lega Navale Italiana di Follonica che da sempre si impegna a sviluppare e promuovere lo sport della vela, permettendo alla nostra città di assumere un notevole ruolo a livello nazionale e internazionale nel mondo della vela”.

L’appuntamento per la cittadinanza e per tutti gli appassionati è fissato per venerdì, sabato e domenica prossimi per dare il proprio supporto ai partecipanti e condurli alla vittoria finale.